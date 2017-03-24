Mercedes-Benz расширил список производимых в Финляндии моделей

Согласно условиям контракта, помимо моделей А-класса и кроссоверов GLC, которые уже собираются на финском заводе, предприятие займется выпуском и других автомобилей, однако, каких именно — не сообщается. Клаус Зехендер, член правления Mercedes-Benz Cars, в свою очередь, отмечает, что четырехлетнее сотрудничество принесло хорошие результаты, а поэтому вполне логично, что подписан еще один контракт.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобили Mercedes-Benz будут собирать и в России. Представители автоконцерна Daimler подписали с губернатором Московской области Андреем Воробьевым соглашение о строительстве завода в Подмосковье.