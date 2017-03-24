Минпромторг продолжит поддерживать автопром льготными программами

Фото: Минпромторг
В нынешнем году Минпромторг планирует продолжать поддерживать автомобильное производство программами льготного автокредитования, лизинга, обновления автопарка и другими. Ожидается, что с помощью этих проектов удастся поднять уровень продаж на 750 000 машин, а производство — на 7% по отношению к прошлогоднему результату.
Виктория Базылева

Как сообщает «Газета.ру», на заседании коллегии Минпромторга России отметили, что льготные программы стимулируют не только автостроителей, но и компании, которые занимаются производством компонентов для машин, а также предприятия в других промышленных областях.

Согласно данным Минпромторга, благодаря государственной поддержке в минувшем году удалось приостановить падение российского автопрома и закончить его с падением всего в 10,3%. Всего в 2016 году официальными дилерами было реализовано около 1 489 000 новых машин.

Как прозвучало на заседании, в нынешнем году суммарный объем государственной поддержки составит около 62,3 млрд рублей.

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24 марта 2017
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