Минпромторг продолжит поддерживать автопром льготными программами

Как сообщает «Газета.ру», на заседании коллегии Минпромторга России отметили, что льготные программы стимулируют не только автостроителей, но и компании, которые занимаются производством компонентов для машин, а также предприятия в других промышленных областях.

Согласно данным Минпромторга, благодаря государственной поддержке в минувшем году удалось приостановить падение российского автопрома и закончить его с падением всего в 10,3%. Всего в 2016 году официальными дилерами было реализовано около 1 489 000 новых машин.

Как прозвучало на заседании, в нынешнем году суммарный объем государственной поддержки составит около 62,3 млрд рублей.