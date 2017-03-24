Москва стала лидером по продажам авто с пробегом

Как сообщает агенство «Автостат», по сравнению с февралем минувшего года продажи на вторичном рынке Москвы снизились на 13%. Московская область — январский лидер — расположилась на второй строчке с результатом в 22 300 проданных машин, что на 2% больше, нежели в прошлом году. Замыкает лидерскую тройку вновь Краснодарский край — в этом регионе в феврале реализовано 18 200 автомобилей с пробегом, а это на 7% лучше прежнего показателя.

Отметим также, что четвертыми и пятыми оказались рынки Санкт-Петербурга и Ростовской области, где объем продаж составил 13 500 (-6%) и 11 500 (+2,5%) соответственно.

В целом в минувшем месяце владельцами подержанных автомобилей стали около 360 000 россиян, что на 3% меньше, чем в феврале 2016 года.