Названа пятерка самых популярных авто минувшей зимы в России

Информационное агенство Nation News опубликовало список «главных автомобилей зимы» — то есть, тех машин, которые россияне чаще приобретали в январе-феврале текущего года.

Хотя Hyundai Solaris в рейтинге «зимних моделей» поставили на место лидера, согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕB) по продажам первых двух месяцев машина занимает лишь шестое место. Кроссовер Hyundai Creta в рейтинге АЕБ расположился не на второй, а на четвертой строчке, и соответствено Renault Duster — на седьмой. Как в лидерах оказались Volkswagen Tiguan и Kia Sorento — совершенно непонятно. «Немец» по итогам января-февраля стал на самом деле лишь девятнадцатым, а «кореец» и вовсе не попал в ТОП-25.

Отметим, что наибольшим спросом у россиян в начале 2017 года года пользовалась KIA Rio, которая разошлась тиражом в 12 726 экземпляров. Вторую и третью строчки заняли LADA Granta и Vesta, в пользу которых сделали выбор 9884 и 9189 покупателей. Hyundai Creta, как мы уже сказали, стала четвертой с результатом в 6620 проданных машин, а замыкает лидерскую пятерку Volkswagen Polo — эти седаны приобрели 6127 россиян.