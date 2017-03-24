Стартовали российские продажи внедорожника Foton Sauvana

Как «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, первое время Sauvana будет продаваться в четырех версиях: Base и Comfort — с 201-сильным мотором и механической пятиступенчатой коробкой передач, а также семиместных Lux и Premium — с двигателем мощностью в 217 л.с., агрегатированным с «автоматом» ZF. В сентбре на наш рынок выйдет еще одна модификация с 177-сильным мотором.

В списке оснащения внедорожника значатся системы ABS и EBD, ассистент при подъеме и спуске, а также подключаемый полный привод.

За Sauvana в стандартной комплектации Basic придется выложить 1 669 990 рублей, за более интересный вариант Comfort — уже 1 709 990. Luxury обойдется в 1 835 990 «деревянных», а топовая версия Premium — в 1 919 900 рублей.