На Москву и область приходится 15% российского автомобильного парка

Согласно данным агентства «Автостат» в столице числится 3,78 млн. автомобилей, а на втором месте оказывается Московская область с 2,56 млн. зарегистрированными авто. Вместе это составляет примерно 15% от российского автопарка.

На третьей ступеньке расположился Краснодарский край, который может похвастаться 1,72 млн. легковых транспортных средств — интересно, что южный регион обошел Санкт-Петербург, оказавшийся на четвертой строке с 1,67 млн. машин. В пятерку самых автомобилизированных регионов попадает также Ростовская область — 1,26 млн. авто.