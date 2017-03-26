На Москву и область приходится 15% российского автомобильного парка

Фото: blogs.voanews.com
Согласно проведенным исследованиям, по состоянию на 1 января 2017 года в Москве и Московской области сосредоточено 6,34 млн. легковых автомобилей.
Эдуард Раскин

Согласно данным агентства «Автостат» в столице числится 3,78 млн. автомобилей, а на втором месте оказывается Московская область с 2,56 млн. зарегистрированными авто. Вместе это составляет примерно 15% от российского автопарка.

На третьей ступеньке расположился Краснодарский край, который может похвастаться 1,72 млн. легковых транспортных средств — интересно, что южный регион обошел Санкт-Петербург, оказавшийся на четвертой строке с 1,67 млн. машин. В пятерку самых автомобилизированных регионов попадает также Ростовская область — 1,26 млн. авто.

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26 марта 2017
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