Названы лидеры среди производителей грузовиков

Что касается последних, то, как рассказала порталу «АвтоВзгляд» Наталья Соловьева, директор по продажам автобусов и двигателей ООО «МАН Трак энд Бас РУС», MAN занял лидирующую позицию в сегменте европейских премиальных туристических автобусов: в минувшем году на российском рынке стартовали продажи автобуса большого класса в пригородном сегменте — MAN Lion’s Intercity, оснащенного системой ЭРА-ГЛОНАСС. А вскоре состоится мировая премьера нового туристического автобуса MAN Lion’s Coach и старт продаж этой модели в 2017 году.

Напомним, что в России MAN располагает сетью из 51 сервисного партнера в ключевых регионах России, включая 2 собственных трак-центра в Подольске и Санкт-Петербурге, и предлагает своим клиентам услуги по финансированию, лизингу, страхованию и аренде своих машин. Кроме того, владельцам автомобилей MAN доступны сервисные контракты для обслуживания автопарка, услуги Mobile24 для выездного сервиса и эвакуации, а также программа обучения водителей MAN ProfiDrive.