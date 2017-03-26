Названы лидеры среди производителей грузовиков

В тройку лидеров входят российский КамАЗ, ГАЗ и белорусский MAZ. Что касается представителей дальнего зарубежья, входящих в ТОП-10, то здесь стоит отметить шведскую Volvo и немецкую MAN. Первая, кстати сказать, демонстрирует наибольший рыночный рост, но и вторая, несмотря на некоторое снижение февральских продаж, смотрит в будущее с большим оптимизмом и даже готовит ряд мировых и российских премьер. Представители марки заявили на днях, что в прошедшем году MAN укрепил позиции в России, увеличив продажи на 20%, и занял положение лидера в сегментах строительной и полноприводной технике (в частности, бренд держит первое место в сегменте грузовиков с колесной формулой 6×6), а также на рынке туристических автобусов.
Что касается последних, то, как рассказала порталу «АвтоВзгляд» Наталья Соловьева, директор по продажам автобусов и двигателей ООО «МАН Трак энд Бас РУС», MAN занял лидирующую позицию в сегменте европейских премиальных туристических автобусов: в минувшем году на российском рынке стартовали продажи автобуса большого класса в пригородном сегменте — MAN Lion’s Intercity, оснащенного системой ЭРА-ГЛОНАСС. А вскоре состоится мировая премьера нового туристического автобуса MAN Lion’s Coach и старт продаж этой модели в 2017 году.
Напомним, что в России MAN располагает сетью из 51 сервисного партнера в ключевых регионах России, включая 2 собственных трак-центра в Подольске и Санкт-Петербурге, и предлагает своим клиентам услуги по финансированию, лизингу, страхованию и аренде своих машин. Кроме того, владельцам автомобилей MAN доступны сервисные контракты для обслуживания автопарка, услуги Mobile24 для выездного сервиса и эвакуации, а также программа обучения водителей MAN ProfiDrive.