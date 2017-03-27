Объявлены даты проведения Московского международного автомобильного салона 2018

— После ряда консультаций, проведенных с ведущими игроками отрасли, мы заручились определенной поддержкой и видим серьезную заинтересованность автомобильных производителей участвовать в салоне ММАС 2018 года, что позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и работать с удвоенной энергией, — рассказал директор ММАС Петр Тутарашвили «Газете.Ру».

В настоящее время неизвестно, какие автопроизводители примут участие в выставке — большинство из них в данный момент лишь рассматривают возможность участия.

Напомним, что ММАС проходит раз в два года, начиная с 1993-го, в конце августа-начале сентября. Мероприятие проводится в столице при поддержке Международной Организации Автопроизводителей и входит в десятку крупнейших автомобильных выставок мира. В 2016 году из-за глубокого кризиса, в котором оказалась отрасль, от участия в мотор-шоу отказались практически все ведущие мировые производители. Помимо российских и китайских брендов свои автомобили привезли в Москву лишь Mercedes-Benz и Hyundai.