Renault и Nissan выпускают автомобили с самыми грязными дизельными двигателями

Так, самыми грязными дизельными моделями признаны автомобили альянса Renault-Nissan, чьи показатели значительно превышают допустимые уровни токсичности как в стандартах «Евро-5», так и в «Евро-6». В числе лидеров оказались и внедорожники Jeep — содержания вредных выбросов американских «проходимцев» в девять раз выше нормы, сообщает «Лайф».

Стоит отметить, что в конце рейтинга производителей, выпускающих машины с самыми вредными дизельными моторами, расположились BMW, Volvo и Toyota. Автомобили концерна Volkswagen, несмотря на «дизельгейт» — скандал мирового масштаба, от последствий которого немцы страдают до сих пор — оказался также в числе наименее вредных. А вот лучшие результаты, приближенные к норме, показали модели марки MINI.

Исследование проводилось на протяжении четырех лет с 2012 по 2016 год. Испытания доказали, что практически все автопроизводители выпускают дизельные машины с уровнем выбросов вредных веществ, не соответствующим установленным нормам. Разница между результатами сертифицирующих автомобили государственных органов и исследованием «Английской ассоциации потребителей» заключается в том, что последние испытывают транспортные средства в реальных дорожных условиях, а не лабораторных, выводя моторы на максимальные нагрузки.