Ford Focus и Fiesta новой серии White and Black поступили в продажу

Хетчбэк Ford Fiesta серии White and Black укомплектован «зимним пакетом», передними противотуманными фарами, электростеклоподъемниками задних дверей и отделанным кожей рулевым колесом. Помимо этого, машина оснащена всеми функциями, которые подразумевает средняя комплектация Trend. Под капотом «Фиесты» White and Black трудится 1,6-литровый Duratec мощностью 105 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой «механикой» или с шестидиапазонным «автоматом» Powershift.

Черно-белый Ford Focus также располагает электрообогревом руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, но вдобавок он получил двухзонный климат-контроль, дачики дождя и освещения и фунцкию задержки выключения света «Follow me home». В движение «Фокус» приводит все тот же 1,6-литровый Duratec, однако более мощный, развивающий 125 сил. Коробки передач — как на «Фиесте»: пятискоростная «механика» или шестиступенчатый «автомат».

С учетом всех действующих акций минимальный ценник на Fiesta серии White and Black составит 685 000 рублей, а прайс на Focus начинается от 891 000 «деревянных».