Mercedes-Benz наладит производство машин в России к 2019 году

— Это будет более сложный процесс, чем мелкоузловая сборка. Мы планируем применять новейшие технологии при окраске и при обработке материалов. Предприятие будет создано в соответствии с самыми современными индустриальными стандартами, — рассказал член правления подразделения Mercedes-Benz Cars Маркус Шэфер в интервью «Газете.Ру».

Новое завод Daimler, который в настоящее время строится в подмосковном «Есипове», начнет свою работу в 2019 году. На мощностях российского предприятия наладят производство моделей Е-класса и внедорожников. Как отметил г-н Шэфер, российский рынок обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста и предлагает великолепные перспективы — именно поэтому в компании было принято решение инвестировать средства в развитие российского бизнеса.