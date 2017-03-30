Китайская JAC начала продавать в России машины по трейд-ин

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Конечно, можно предположить, что китайцы искусственно ограничивают временные рамки в попытках привлечь покупателей, а затем снова продлят действие программы. А возможно, что подобным способом они лишь прощупывают рынок, чтобы реструктуризировать бизнес и выстроить в последующем оптимальную ценовую политику.