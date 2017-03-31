Автомобили Volvo будут собирать в России

— Россия — это рынок, который в будущем вырастет, как мы считаем. А логика автобизнеса заключается в том, чтобы размещать производство на растущих рынках. Поэтому Volvo исследует возможность наладить в России производство автомобилей, — рассказал президент и генеральный директор автоконцерна Volvo Car Russia Майкл Мальмстен в интервью «Ленте.ру».

При этом г-н Мальмстен не стал раскрывать подробности относительно того, какие модели могут встать на конвейер российского предприятия, и не обозначил никаких временных рамок.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщал, что Mercedes-Benz планирует организовать в России производство легковых автомобилей полного цикла. Новый завод Daimler уже строится в Солнечногорском районе Московской области — предполагается, что свою работу он начнет в 2019 году.