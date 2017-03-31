Renault показала тизер нового Megane RS

Единственное, что можно разглядеть на представленной фотографии, так это полностью светодиодные фары. Впрочем, просматриваются и противотуманки, которые явно изменили свою форму.

Велось много разговоров и о приводе хотхэтча, однако, как сообщает Motor1, наиболее вероятно, что новинка получит систему FWD, то ведущими станут передние колеса. В настоящее время известно наверняка, что в продаже появится лишь пятидверная версия, в отличие от третьего Megane RS, который выпускался с тремя дверьми.

Что же касается силового агрегата, то и здесь возникают вопросы: одни предполагают, что под капотом «поселится» новый двухлитровый турбодвигатель мощностью около 300 л.с., другие говорят о турбированном 1,8-литровом моторе — том же, что приводит в движение Alpine A110. В качестве коробки передач может выступить шестиступенчатая «механика» от Nissan 370Z или «реношный автомат» EDC.

Предполагается, что официальная премьера Renault Megane RS четвертой генерации состоится на автосалоне во Франкфурте, который пройдет в сентябре.