Toyota в очередной раз отзывает в России смертельно опасные автомобили

Фото: Toyota
Несмотря на искусно созданный «тойотовцами» миф о надежности их продукции, японский производитель в который раз отзывает свои машины и на мировом (миллионы экземпляров), и на российском рынке (пока речь идет о сотнях тысяч машин). На сей раз речь идет о без малого 4500 седанах Toyota Corolla, владельцы которых в один момент могут превратиться в инвалидов, если, конечно, вообще выживут.
Мирон Горин

Сервисная акция распространяется на автомобили, сошедшие с конвейера в период с 2003-го по 2009 год. Как выяснилось, в этих машинах могут самопроизвольно раскрыться подушки безопасности и серьезно травмировать разлетевшимися осколками обитателей салона. Более того: некоторые зарубежные источники сообщают, что пресловутые подушки безопасности японской фирмы Takata уже унесли жизни 16 человек и сотни травмировали.

Стоит напомнить, что японцы поставляли свою продукцию целому ряду ведущих мировых автостроителей. Уже несколько лет кряду производители время от времени объявляют об отзыве машин именно из-за «такатовских» подушек. На сегодняшний день в технические центры по всему миру были приглашены свыше 30 000 000 владельцев смертельно опасных транспортных средств разных брендов. Toyota, увы, не стала исключением.

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31 марта 2017
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