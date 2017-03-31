Toyota в очередной раз отзывает в России смертельно опасные автомобили

Сервисная акция распространяется на автомобили, сошедшие с конвейера в период с 2003-го по 2009 год. Как выяснилось, в этих машинах могут самопроизвольно раскрыться подушки безопасности и серьезно травмировать разлетевшимися осколками обитателей салона. Более того: некоторые зарубежные источники сообщают, что пресловутые подушки безопасности японской фирмы Takata уже унесли жизни 16 человек и сотни травмировали.

Стоит напомнить, что японцы поставляли свою продукцию целому ряду ведущих мировых автостроителей. Уже несколько лет кряду производители время от времени объявляют об отзыве машин именно из-за «такатовских» подушек. На сегодняшний день в технические центры по всему миру были приглашены свыше 30 000 000 владельцев смертельно опасных транспортных средств разных брендов. Toyota, увы, не стала исключением.