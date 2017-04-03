LADA тестирует новую Vesta SW Cross

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, высокий универсал обзаведется массивным задним бампером и антенной, напоминающей плавник акулы. К сожалению, снимков лицевой части автомобиля не представлено, однако можно предположить, что спереди кросс-версия «Весты» мало чем будет отличаться от одноименного седана.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что новые универсал Vesta SW и его версию SW Cross оснастят теми же силовыми агрегатами, что и седан, да и экстерьер будет выдержан в том же стиле, лишь с незначительными корректировками.

Дату начала производства автомобиля в АВТОВАЗе пока не называют, но по нашей собственной информации новинка встанет на конвейер ближе к концу лета или в начале осени.