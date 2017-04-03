Tesla похвасталась увеличением своих мировых продаж

Как отметили представители Tesla, чаще покупатели делали выбор в пользу седана Model S, который за три месяца разошелся тиражом более, чем в 13 400 экземпляров. А вот владельцами кроссоверов Model X стали 11 500 автомобилистов по всему миру. Еще около 5000 машин в настоящее время находится в пути к клиентам, и аналитики Tesla пока не учитывают их как реализованные.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщал, что американский производитель электрокаров работает над двумя новыми автомобилями: в ближайшие два года на рынок выйдут бюджетные кроссовер Model Y и седан Model 3. К слову сказать, на последний предварительные заказы принимаются уже год, причем весьма успешно. И это несмотря на то, что машины доедут до своих владельцев лишь в конце нынешнего, а то и в начале следующего года.