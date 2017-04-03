Веселая шутка: Fuji стала Subaru

Итак, c 1 апреля Fuji Heavy Industries, производитель чертовой уймы всяческих цивилизационных благ, меняет свое название на Subaru Corporation. Таким образом корпорация признает, что несмотря на изготовление двигателей общего назначения, электрогенераторов, вертолетов, компонентов для самолетов гражданской авиации, ветровых генераторов и прочей ерунды, основным бизнесом для нее являются автомобили.

На торжественном мероприятии по случаю смены названия Ясуюки Йошинага, президент компании сказал: «FHI всегда стремилась создавать отличные продукты. В последние годы мы стали еще лучше благодаря тем ценностям, которыми обладает только Subaru. Это изменение заявляет о нашей решимости развивать бренд, который приносит пользу людям. Когда клиенты довольны, мы видим их счастливые лица. И мы хотим видеть еще больше улыбок и еще больше поклонников бренда. С новым названием звезды Subaru засияют ещё ярче!»

Если бы не майское — то бишь, относящееся к маю 2016 года — заявление о том, что таковая смена названия таки произойдет через год, можно было бы отнести сей перфоманс на предмет юмора. Но факты — вещь упрямая, и приходится признать, что Subaru теперь и у них по-честному будет Subaru. А у нас — насколько вырастут российские продажи, составившие в 2016 году смехотворные для рынка 5638 автомобилей — мы поглядим.