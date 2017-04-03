Volkswagen расширяет линейку полноприводных коммерческих полноприводных автомобилей

Фото: Volkswagen
Фирменный фольксвагеновский полный привод 4MOTION не только помогает без труда пробираться по бездорожью, но и позволяет буксировать прицеп с более высокой массой — до 3500 кг в зависимости от модели автомобиля.
Эдуард Раскин

Поскольку в России полный привод становится все более востребованным, объемы продаж Volkswagen с трансмиссией 4MOTION растут. Это в полной мере касается и коммерческих автомобилей. Так, из проданных в 2016 году 477 000 машин 88 500 были оснащены полным приводом.

Самый маленький трудяга в вольфсбургском семействе — «каблучок» Caddy, новое поколение которого появилось на рынке в 2015 году. Недавно начались продажи специальной серии Edition 35, ее выпуск приурочен к 35-летнему юбилею модельной линейки. Колесная база автомобиля составляет 2681 мм, полноприводная версия вооружена трубодизельными двигателями с непосредственным впрыском топлива мощностью 122 или 150 л.с., отличающимися высоким крутящим моментом. Менее мощные моторы работают с шестиступенчатой механической коробкой передач, в то время как 150-сильные версии комплектуются шестиступенчатой роботизированной DSG с двумя сцеплениями.

Фото: Volkswagen

На новый Transporter Rockton полный привод 4MOTION устанавливается уже в базовой модификации, что сообщает автомобилю превосходный внедорожный потенциал. Кроме того, эта модель отличается увеличенным на 30 мм дорожным просветом, механической блокировкой заднего дифференциала и защитой двигателя, коробки передач, дифференциала, глушителя, боковых порогов и топливного бака. Такой комплект, впрочем, доступен также и для других полноприводных версий в составе пакета Protection package.

В качестве опции систему полного привода можно заказать и на новый Multivan Panamericana. Стандартная комплектация семиместной версии получила увеличенный на 20 мм дорожный просвет, легкосплавные 17-дюймовые диски, глубоко тонированные светодиодные фонари, специально разработанную защиту днища, эффектные боковые пороги и многое другое.

Фото: Volkswagen

Для версий пикапа Amarok, вооруженных двигателями мощностью 163 и 204 л.с. появится вариант с системой подключаемого полного привода. Если в постоянном полном приводе центральный дифференциал Torsen распределяет тягу между передней и задней осями в автоматическом режиме, то тут используется раздаточная коробка-трансфер и кулачковая муфта, позволяющая одним нажатием кнопки подключить жесткое распределение тяги между осями.

Наличие у автомобиля дополнительной понижающей передачи для шестиступенчатой механической коробки передач обеспечивает возможность движения на сверхнизких скоростях. Это может оказаться полезным в условиях тяжелого бездорожья и на крутых склонах.

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3 апреля 2017
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