Volkswagen расширяет линейку полноприводных коммерческих полноприводных автомобилей

Поскольку в России полный привод становится все более востребованным, объемы продаж Volkswagen с трансмиссией 4MOTION растут. Это в полной мере касается и коммерческих автомобилей. Так, из проданных в 2016 году 477 000 машин 88 500 были оснащены полным приводом.

Самый маленький трудяга в вольфсбургском семействе — «каблучок» Caddy, новое поколение которого появилось на рынке в 2015 году. Недавно начались продажи специальной серии Edition 35, ее выпуск приурочен к 35-летнему юбилею модельной линейки. Колесная база автомобиля составляет 2681 мм, полноприводная версия вооружена трубодизельными двигателями с непосредственным впрыском топлива мощностью 122 или 150 л.с., отличающимися высоким крутящим моментом. Менее мощные моторы работают с шестиступенчатой механической коробкой передач, в то время как 150-сильные версии комплектуются шестиступенчатой роботизированной DSG с двумя сцеплениями.