Обновленный UAZ Patriot обзавелся бюджетной версией

Список оборудования новой комплектации отечественного внедорожника включает в себя светодиодные дневные ходовые огни, центральный замок, антиблокировочную систему (ABS), а также электропривод зеркал. Отметим, что бюджетная версия, в отличие от более богато оснащенных, лишена подушки безопасности пассажира переднего сиденья и ремней с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителями усилия. Как и в варианте «Стандарт», автомобиль не располагает аудиосистемой и информационно-развлекательным комплексом. Крайне беден и список «комфортных» опций: здесь предусмотрен лишь отопитель.

Что же касается экстерьера Patriot «Классик», то ручки дверей внедорожника и его боковые зеркала окрашены в контрастный черный цвет — смотрится весьма стильно. Под капотом машины трудится 2,7-литровый 135-сильный двигатель, агрегатированный с пятиступенчатой «механикой».

На сегодняшний день покупатели могут оформить предварительный заказ на автомобиль в новой комплектации по цене от 749 000 рублей. Кроме того, производитель предоставляет скидки по программам лояльности, утилизации и Трейд-Ин — ценник с учетом максимальной выгоды составит 639 000 «деверянных». Первые автомобили доберутся до своих владельцев в июне нынешнего года.