Первые снимки обновленного Peugeot 308

Судя по фотографиям, на Peugeot 308 изменилась радиаторная решетка, непрерывная линия светодиодных фар дневного света пришла на смену точечной, а передний бампер обзавелся двумя большими вентиляционными отверстиями и новыми противотуманками. В задней части автомобиля практически никаких новшеств не произошло, разве что оптика приобрела другую форму.

Информация о технической части посвежевшего Peugeot 308 пока не разглашается, однако есть предположение, что моторная гамма хетчбэка расширится за счет 1,5-литровых турбированных BlueHDI, развивающих мощность в 100 и 120 л.с.

Как сообщают западные издания, французы могут вывести обновленную модель на рынок уже в июне. Пока неизвестно, дебютирует ли «горячая» версия хетчбэка сразу или все же Peugeot выждет некоторое время. Напомним, что на сегодняшний день пятидверный «триста восемь» продается в России по цене от 1 289 000 рублей.