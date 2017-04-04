Российские продажи АВТОВАЗа растут

Фото: www.yk-news.kz
АВТОВАЗ рассказал о своих успехах на отечественном рынке. Согласно представленным данным в первом квартале нынешнего года официальным дилерам LADA удалось реализовать 61 477 машин, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Виктория Базылева

Как сообщает «Российская Газета», мартовские продажи российского автопроизводителя выросли до 25 110 автомобилей — на 13%. Модель LADA XRAY достигла рекордных показателей — в минувшем месяце в пользу высокого хетчбэка сделали выбор 3020 человек, что на 900 больше, нежели в феврале. Лучше стали покупать и «Весту», которая разошлась тиражом в 6036 машин.

Напомним, ранее стало известно о планах тольяттинцев по увеличению в текущем году российских продаж до 280 000 — 300 000 автомобилей. К слову сказать, в 2016-ом АВТОВАЗу удалось реализовать без малого 266 300 машин.

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4 апреля 2017
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