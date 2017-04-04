Российские Renault отправятся в страны Персидского залива

Фото: Renault
Российская дочка Renault — «Рено Россия» собирается значительно расширить географию своих экспортных поставок уже в текущем году. В число клиентов компании добавятся шесть стран Персидского залива.
Эдуард Раскин

Как сообщает Rambler News Service, ссылаясь на слова генерального директора компании Андрея Панкова, за рубеж в 2017 году российская Renault собирается поставить 14 тысяч автомобильных кузовов. Именно такую цифру назвал топ-менеджер на совместном заседании комиссии РСПП по автомобильному и сельхозмашиностроению и экспертного совета комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

До 2016 года российское подразделение Renault уже поставляло продукцию в Казахстан и Белоруссию, непосредственно в 2016-м география экспорта расширилась, охватив Вьетнам, Кыргызстан и Армению. Кстати, за рубеж в прошлом году было отправлено ни много ни мало 10% произведенных авто.

Тогда же «Рено Россия» приступила к поставкам окрашенных кузовов для Logan в Алжир.

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4 апреля 2017
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