Спрос на автомобили Hyundai и Volkswagen в России растет

Представители Hyundai рассказали, что за период с января по март 2017 года официальными дилерами продано 30 304 автомобиля, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. В частности, в марте в пользу «корейцев» сделали выбор 14 219 покупателей — их число выросло почти на треть. Отмечается, что прошлом месяце лидером продаж вновь стал Solaris с 6699 реализованных машин, отодвинувший кроссовер Creta (4725 штук) на вторую строчку. Третьим по результатам продаж стал другой SUV — Tucson, который приобрели 1040 человек.

В свою очередь владельцами новеньких Volkswagen в первые три месяца года стали 17 895 россиян — по отношению к аналогичному периоду 2016-го продажи выросли на 13%. Мартовский показатель улучшился аж на 16%: из автосалонов немецкой марки выехало 6953 автомобиля. Бестселлером остается седан Polo (3973 машины), следом за которым идут кроссоверы Tiguan (2018 штук) и Touareg (384 экземпляров).

— Результаты первого квартала 2017 года позволяют нам говорить об устойчивой положительной динамике продаж автомобилей Volkswagen. В марте особенно впечатляет двукратный рост продаж Tiguan, который является самым интересным предложением в своем сегменте, — комментирует успехи компании глава Volkswagen в России Пьер Бутен.