Chevrolet Tahoe и Suburban обзавелись «спортивными» версиями RST

Фото: www.motortrend.com
General Motors оснастил свои внедорожники Chevrolet Tahoe и Suburban элементами спортивного пакета RST. Примечательно, что усовершенствования коснулись лишь экстерьера автомобилей, в то время как в салоне все осталось по-прежнему.
Виктория Базылева

Пакет RST включает в себя подножки, решетку радиатора, корпуса боковых зеркал, выхлопные трубы, рейлинги на крыше, а также эксклюзивные 22-дюймовые колеса, обутые в шины Bridgestone — все черного цвета. «Спортивные» версии оборудованы выпускной системой Borla, а в качестве опции покупателям предлагаются тормоза Brembo. Кстати, в США «Брэмбо» можно установить и на стандартные Tahoe и Suburban.

В движение «заряженные» американские внедорожники приводит 5,3-литровый 355-сильный V8, однако покупатель может приобрести пакет Performance, который подразумевает более мощный агрегат: 6,2-литровый, 420-сильный. Коробка передач — новая, десятиступенчатая автоматическая, производства GM.

Согласно информации западных изданий, продажи Tahoe RST и Suburban RST начнутся уже осенью. «Горячие» внедорожники ориентированы исключительно на местный рынок, и поэтому ждать появления Tahoe RST в нашей стране не стоит.

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6 апреля 2017
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