При покупке премиум-автомобиля россияне выбирают «немцев»

Как сообщает агенство «Автостат», по итогам первых двух месяцев текущего года в пользу автомобилей Е-Класса сделали выбор 312 россиян, а это на 74% больше, нежели за аналогичный период 2016-го. Роскошная 5-ая серия BMW заняла в рейтинге вторую строчку, увеличив продажи на 59% до 274 реализованных машин. Третьим стал еще один «баварец» — кроссоверами BMW X5 обзавелся 241 человек, что на 28% меньше, чем годом ранее.

Замыкают лидерскую пятерку Mercedes-Benz GLC-Класс (240 проданных машин, -37,5%) и кроссовер Lexus RX (223 автомобиля, +42%). Отметим, что неплохо продаются и модели Mercedes-Benz C-Класс, Audi A6, Q7 и Q5, а также BMW 3-й серии.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал о том, как «разводят» владельцев автомобилей премиальных марок при сервисном обслуживании российские официальные дилеры.