Audi Q3 получила версию S line competition

Версия Q3 S line competition отличается окрашенными в контрастный черный цвет задним спойлером, направляющими багажника на крыше и корпусами боковых зеркал.

Что же касается интерьера, то отделка спортивных сидений представляет собой сочетание черной кожи и ткани, а по центру красуется логотип S line. Впрочем, за дополнительную плату кресла можно оформить и высококачественной кожей Feinnappa и материалом Alcantara.

Помимо этого салон украшен черными декоративными вставками, накладками на пороги и выполненным из алюминия селектором переключения передач. Еще одним элементом S line competition является спортивный многофункциональный трехспицевый руль, отделанный кожей.

Ценник Audi Q3 линии Sport с пакетом S line competition, оснащенного бензиновым 1,4-литровым турбомотором, начинается от 2 281 000 рублей, а кроссовер, вооруженный 3,2-литровым двигателем с наддувом, и окраской кузова «металлик» обойдется покупателям как минимум в 2 294 000 «деревянных».