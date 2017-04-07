Subaru обновил универсал Outback

Фото: www.motor1.com
Корпорация Subaru готовит к премьере в Нью-Йорке рестайлинговый универсал Outback. Автомобиль получил значительные обновления, которые не затронули лишь моторную линейку модели.
Виктория Базылева

Экстерьер посвежевшего Outback выполнен в стиле моделей Legacy и Crosstrek. Универсал обзавелся более угловатыми фарами, перелицованной радиаторной решеткой и новыми большими противотуманками. При отделке интерьера использовались высококачественные материалы, улучшилась и звукоизоляция в салоне.

Как утверждают представили Subaru, управление автомобилем стало более комфортным благодаря некоторым изменениям в рулевой и тормозной системах. К тому же, для более плавного хода японцы перенастроили амортизаторы.

Фото: www.motor1.com

Отмечается, что теперь Outback уже в стандартной комплектации оснащается информационно-развлекательным комплексом с 6,5-дюймовым экраном, а в более богатых версиях управление мультимедийной системой идет посредством 8-дюймового тачпада.

Универсал по-прежнему комплектуется 2,5-литровым четырхцилиндровым двигателем мощностью 175 л.с. и максимальным крутящим моментом в 236 Нм или шестицилиндровым мотором объемом 3,6 л, который развивает 256 сил и 335 Нм. Пару агрегатам безальтернативно составляет вариатор CVT.

Subaru презентует обновленный Outback на следующей неделе на автосалоне в Нью-Йорке. К слову сказать, ранее «АвтоВзгляд» подробно писал о готовящихся к дебюту на американском мотор-шоу новинках, которые впоследствии будут продаваться и в нашей стране.

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7 апреля 2017
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