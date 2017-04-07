Subaru обновил универсал Outback

Экстерьер посвежевшего Outback выполнен в стиле моделей Legacy и Crosstrek. Универсал обзавелся более угловатыми фарами, перелицованной радиаторной решеткой и новыми большими противотуманками. При отделке интерьера использовались высококачественные материалы, улучшилась и звукоизоляция в салоне.

Как утверждают представили Subaru, управление автомобилем стало более комфортным благодаря некоторым изменениям в рулевой и тормозной системах. К тому же, для более плавного хода японцы перенастроили амортизаторы.