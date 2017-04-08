Volkswagen хочет экспортировать кроссоверы Skoda Yeti из России

Стало известно о намерении Volkswagen продавать Skoda Yeti, собираемые в Нижнем Новгороде на мощностях группы ГАЗ за рубеж. Однако для этого требуется изменить условия договора с властями о промсборке иномарок в России. Речь идет о снижении требований к уровню локализации выпускаемых кроссоверов. Сейчас доля российских запчастей в иномарке, собираемой на российской территории должна составлять не менее 50%. А для экспорта Skoda Yeti ее требуется снизить до 43,8%. Volkswagen Group уже обратилась с соответствующей просьбой в правительство РФ. Однако единого мнения по этому вопросу у ведомств нет. В случае одобрения предложения немецкого автопроизводителя властями он готов отправить на экспорт до конца года порядка 10 000 чешских кроссоверов.