Продажи нового KIA Rio стартуют осенью

Производство нового поколения бюджетной корейской модели KIA Rio будет начато летом текущего года на заводе Hyundai, в Санкт-Петербурге. В данный момент там идет тестовая сборка этих машин. Первоначально выпускаться будут лишь седаны Rio, затем на конвейер встанут и хэтчбеки.

Как сообщал ранее «АвтВзгляд» со ссылкой на директора российского завода Hyundai по внешним связям Виктора Васильева, в планах предприятия на нынешний год значится выпуск 100 000 автомобилей марки KIA и 120 000 машин бренда Hyundai.

Rio новой генерации получит обновленные бамперы и переднюю оптику, а также иную форму окон, ручек дверей и капота. Информация о технической части официально не разглашается. Скорее всего, модель получит точно такие же силовые агрегаты и трансмиссию как и соплатформенный Hyundai Solaris второго поколения. То есть два мотора: 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный. Вариантов «коробок» также будет два: шестиступенчатые «механика» и «автомат».