Больше всего в Санкт-Петербурге любят Mercedes-Benz

Согласно данным агентства «Автостат» наиболее популярным премиальным автомобилем Питера стал Mercedes-Benz GLS-класса, который был распродан за первые два месяца в количестве 79 штук, хотя это на 29% меньше, чем годом ранее. На второй строчке обосновался Mercedes-Benz E-класс, который купили 77 человек — рост составил 67,5%. Третье место по праву занял C-класс с объемом реализации в 74 штук, что на 6% больше, чем в январе-феврале 2016-го.

За Mercedes следуют три модели BMW подряд: 5-й серии, Х5 и Х6, и далее все призовые места захватили баварцы и штутгартцы. Только на заключительную 10 позицию смог прорваться Land Rover Discovery Sport, приобретенный в количестве 39 экземпляров.