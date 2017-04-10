Jeep Grand Cherokee Trackhawk дебютирует в конце недели

Под капотом Grand Cherokee Trackhawk расположился 6,2-литровый турбированный мотор, развивающий 707 л.с. С ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. К слову сказать, этот же агрегат приводит в движение Dodge Challenger SRT Hellcat. Для удобства водителя автомобиль оснащен системой выбора режима движения: «спорт», «трек» и автоматический, а также совершенно новыми для Jeep «снег» и «буксировка».

Салон внедорожника отделан кожей Nappa, сиденья обтянуты замшей или той же кожей — на выбор покупателя. Grand Cherokee Trackhawk обзавелся информационно-развлекательным комплексом с 8,4-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонов посредством Apple CarPlay и Android Auto. Что же касается экстерьера, то на передних дверях внедорожника красуются шильдики «Supercharged» и «Trackhawk», а сзади — хромированные сдвоенные выхлопные трубы черного цвета.

Официальная презентация нового Grand Cherokee Trackhawk состоится на грядущем автосалоне в Нью-Йорке. Как сообщают зарубежные источники, продажи автомобиля начнутся уже в четвертом квартале нынешнего года.