LADA Vesta SW Cross снова замечен на тестах

Новые фотографии универсала LADA Vesta SW Cross опубликовали пользователи интернета. Кросс-версия отличается от обычной увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом, который как раз и спрятан под маскировочной пленкой. В остальном же новинка будет схожа с одноименным седаном, у него же она позаимствует и силовые агрегаты.

Ранее «АвтоВзгляд» писал, что Vesta SW и Vesta SW Cross обзаведутся задними дисковыми тормозами, новой приборной панелью и датчиком давления в шинах. При этом глава АВТОВАЗа Николя Мор отметил, что приобрести новинку можно будет по вполне адекватной цене.