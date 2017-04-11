LADA Vesta SW Cross снова замечен на тестах

Фото: www.vk.com/russiancarsindustry
Новый универсал LADA Vesta SW Cross вновь попался в объективы фотокамер, только на этот раз новинка проходила тестирование на дорогах общего пользования в Тольятти практически без камуфляжа.
Виктория Базылева

Новые фотографии универсала LADA Vesta SW Cross опубликовали пользователи интернета. Кросс-версия отличается от обычной увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом, который как раз и спрятан под маскировочной пленкой. В остальном же новинка будет схожа с одноименным седаном, у него же она позаимствует и силовые агрегаты.

Ранее «АвтоВзгляд» писал, что Vesta SW и Vesta SW Cross обзаведутся задними дисковыми тормозами, новой приборной панелью и датчиком давления в шинах. При этом глава АВТОВАЗа Николя Мор отметил, что приобрести новинку можно будет по вполне адекватной цене.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель
11 апреля 2017
253