На АВТОВАЗе началась сборка LADA 4×4 40th Anniversary

Фото: АВТОВАЗ
На АВТОВАЗе приступили к производству LADA 4×4 в новой юбилейной комплектации. Главные отличия «Нивы» 40th Anniversary от стандартной версии заключаются в расширенной цветовой палитре отделки экстерьера и интерьера, а также специальных шильдиках.
Виктория Базылева

Часть юбилейных внедорожников окрасят в камуфляж светло-зеленого, темно-зеленого и черного цветов. Эти автомобили получат черные бамперы, а некамуфлированные машины в цвет кузова — бежевые, красные, белые, терракотовые или серо-синие. Внедорожники с защитным покрытием оснастят черными литыми дисками, в то время как остальные обзаведутся двухцветными черно-серебристыми.

В салоне 4x4 появятся яркие красно-оранжевые элементы приборной панели, оплетка руля из экокожи, накладки на пороги из нержавеющей стали. На коврики и сиденья, обтянутые серо-черной или бежево-коричневой кожей, нанесут логотип специальной серии. К слову сказать, для автомобилей, окрашенных в камуфляжные цвета, предусмотрены черные кресла с контрастной прострочкой.

Фото: АВТОВАЗ

Еще одна отличительная декоративная деталь — специальные шильдики на передних крыльях, пятой двери и на крышке бардачка, где указан порядковый номер машины с 0001 до 1977. Именно таким тиражом тольяттинцы выпустят юбилейные «Нивы» — ведь именно в 1977 году с конвейера сошел первый ВАЗовский внедорожник.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании, LADA 4×4 в юбилейной комплектации появятся в шоу-румах официальных дилеров в июне, однако цены на специальную версию автомобиля пока не называются.

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11 апреля 2017
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