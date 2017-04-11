На АВТОВАЗе началась сборка LADA 4×4 40th Anniversary

Часть юбилейных внедорожников окрасят в камуфляж светло-зеленого, темно-зеленого и черного цветов. Эти автомобили получат черные бамперы, а некамуфлированные машины в цвет кузова — бежевые, красные, белые, терракотовые или серо-синие. Внедорожники с защитным покрытием оснастят черными литыми дисками, в то время как остальные обзаведутся двухцветными черно-серебристыми.

В салоне 4x4 появятся яркие красно-оранжевые элементы приборной панели, оплетка руля из экокожи, накладки на пороги из нержавеющей стали. На коврики и сиденья, обтянутые серо-черной или бежево-коричневой кожей, нанесут логотип специальной серии. К слову сказать, для автомобилей, окрашенных в камуфляжные цвета, предусмотрены черные кресла с контрастной прострочкой.