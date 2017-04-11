Почему АВТОВАЗ не хочет повышать цены на свои автомобили

Г-н Мор в беседе с журналистами «Газеты.ру» также подчеркнул, что вполне адекватные ценники получат и новые универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, которые вскоре выйдут на рынок:

— Наш клиент привык тщательно сравнивать с конкурентами каждую опцию, но мы предложим конкурентоспособную цену, — говорит Николя Мор.

Впрочем, в подробности о новинках глава АВТОВАЗа вдаваться не стал.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что новые универсалы встанут на конвейер тольяттинского завода в конце лета или в начале осени. Автомобили обзаведутся задними дисковыми тормозами, новой приборной панелью, датчиком давления в колесах и возможностью открытия пятой двери с кнопки в салоне.