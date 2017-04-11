Почему рухнули продажи китайских автомобилей в России

Мы не будем спорить — прогресс у многих производителей из Поднебесной налицо. Скажем, интерьер новых кроссоверов Chery исполнен на весьма приемлемом уровне. Да и за экстерьер им стыдиться не приходится. Однако же в общем и целом китайцы еще не изменили общественное мнение в нашей стране настолько, чтобы продавать свои седаны по 500—600 тысяч, а кроссоверы в более-менее адекватной комплектации — начиная от миллиона. И с надежностью у них пока серьезные проблемы, и с качеством двигателей, и с долговечностью, и с сервисом.

Что ж тут удивительного, что продажи у лидера китайского автопрома в России Lifan упали в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9%, а шедший на втором месте Geely потерял 72% и переместился на третью строку, пропустив вперед Chery. DFM продемонстрировал падение на 57%, Brilliance — на 89%. Улучшили свои результаты только два бренда: Changan на 73%, а Zotye — аж на 1273%! Правда, рекордсмен в прошлом году продал всего 11 автомобилей.

Но вот что я заметил — на своих ошибках в нас никто не учится. Да и на чужих тоже. Поэтому выводов из итогов первого квартала не сделают ни китайцы, ни прочие обитатели бюджетного сегмента — это к доктору не ходи.