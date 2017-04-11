Почему рухнули продажи китайских автомобилей в России

Действительно, по сравнению с первым кварталом прошлого года общие продажи автомобилей родом из Поднебесной сократились на 29,7% - результат ни разу не оптимистический при том, что рынок стоит на нуле. Только за март «китайцы» в России продемонстрировали спад на 26% по сравнению с тем же месяцем 2016-го — а в целом по стране, напротив, произошел рост на 9,4%.
А ведь они, не покладая рук, совершенствовали и технику, и дизайн. Завозили к нам все новые и новые модели и модификации. Развивали склады и дилерские сети — даже заводы планировали строить. Так что же стряслось с нашими братьями по разуму и соседями по континенту? Похоже, что причин такого фиаско было несколько — проблемы накапливались постепенно, вызревали долго, и сами производители тому всемерно споспешествовали.