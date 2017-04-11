Почему рухнули продажи китайских автомобилей в России

Фото: www.wsj.com
Российский рынок по итогам первого квартала впервые за время кризиса не упал. Правда, он и не поднялся — ведь нельзя же всерьез считать за рост жалкий 1%. Однако не всем удалось уцепиться даже за нейтральный результат — так, продажи китайских авто дружно и катастрофически провалились.
Эдуард Раскин

Действительно, по сравнению с первым кварталом прошлого года общие продажи автомобилей родом из Поднебесной сократились на 29,7% - результат ни разу не оптимистический при том, что рынок стоит на нуле. Только за март «китайцы» в России продемонстрировали спад на 26% по сравнению с тем же месяцем 2016-го — а в целом по стране, напротив, произошел рост на 9,4%.

А ведь они, не покладая рук, совершенствовали и технику, и дизайн. Завозили к нам все новые и новые модели и модификации. Развивали склады и дилерские сети — даже заводы планировали строить. Так что же стряслось с нашими братьями по разуму и соседями по континенту? Похоже, что причин такого фиаско было несколько — проблемы накапливались постепенно, вызревали долго, и сами производители тому всемерно споспешествовали.

Фото: chinaautoweb.com

Впрочем, были и объективные факторы, вызвавшие падение продаж. В первую очередь, к ним надо отнести более высокую, чем у прочих производителей, базу. Ведь в первом квартале 2016 года российский рынок упал на 16,9%, а китайцы в это же время «выросли» на 32,8%! Естественно, на таких высотах им было сложнее удержаться, чем остальным-прочим в своей яме. Но в основном подвела их элементарная жадность.

Безостановочное накручивание цен, характерное для всех участников авторынка в нынешний кризис, не обошло стороной и китайцев — ну, а как, они рыжие что ли? Шутка ли — менее чем за год бесспорный национальный лидер Lifan X60, например, подорожал на 150 000 рублей, то есть, на 28%. А требовать за базовую версию переднеприводного Geely Emgrand X7 с дохлым 125-сильным мотором и механической коробкой передач 816 000 рублей — это разве гуманно?

Фото: www.ibtimes.com

Мы не будем спорить — прогресс у многих производителей из Поднебесной налицо. Скажем, интерьер новых кроссоверов Chery исполнен на весьма приемлемом уровне. Да и за экстерьер им стыдиться не приходится. Однако же в общем и целом китайцы еще не изменили общественное мнение в нашей стране настолько, чтобы продавать свои седаны по 500—600 тысяч, а кроссоверы в более-менее адекватной комплектации — начиная от миллиона. И с надежностью у них пока серьезные проблемы, и с качеством двигателей, и с долговечностью, и с сервисом.

Что ж тут удивительного, что продажи у лидера китайского автопрома в России Lifan упали в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9%, а шедший на втором месте Geely потерял 72% и переместился на третью строку, пропустив вперед Chery. DFM продемонстрировал падение на 57%, Brilliance — на 89%. Улучшили свои результаты только два бренда: Changan на 73%, а Zotye — аж на 1273%! Правда, рекордсмен в прошлом году продал всего 11 автомобилей.

Но вот что я заметил — на своих ошибках в нас никто не учится. Да и на чужих тоже. Поэтому выводов из итогов первого квартала не сделают ни китайцы, ни прочие обитатели бюджетного сегмента — это к доктору не ходи.

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11 апреля 2017
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