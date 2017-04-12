Audi опубликовала первый тизер нового E-tron

Учитывая, что два последних дебютировавших концепта марки — это кроссоверы Q8 и Q8 Sport, вероятнее всего, Audi для разнообразия представит E-tron в ином кузове. Хотя с другой стороны, ранее стало известно, что в компании работают над электрическим SUV, который должен появиться в продаже уже в следующем году.

Напомним, что моторшоу в Шанхае пройдет с 21 по 28 апреля, а значит, возможно, в ближайшие дни ингольштадтцы опубликуют еще какие-либо материалы о новом E-tron, дабы подогреть интерес публики.