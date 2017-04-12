Audi опубликовала первый тизер нового E-tron

Просматривая видеоролик, на котором запечатлен новый E-tron, невозможно даже определить тип кузова автомобиля — мы видим лишь огромное количество светодиодов и шильдик «E-tron». Хэштег «chargedwithexcitement» является своеобразным намеком на то, что выставочный экспонат электрофицирован, однако получит ли машина полностью электрическую или плагин-гибридную силовую установку также пока неизвестно.
Компания Audi представила видео своего нового концепт-кара E-tron. Ингольштадтцы объявили, что официальная премьера автомобиля состоится на грядущем автосалоне в Шанхае.
Учитывая, что два последних дебютировавших концепта марки — это кроссоверы Q8 и Q8 Sport, вероятнее всего, Audi для разнообразия представит E-tron в ином кузове. Хотя с другой стороны, ранее стало известно, что в компании работают над электрическим SUV, который должен появиться в продаже уже в следующем году.
Напомним, что моторшоу в Шанхае пройдет с 21 по 28 апреля, а значит, возможно, в ближайшие дни ингольштадтцы опубликуют еще какие-либо материалы о новом E-tron, дабы подогреть интерес публики.
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