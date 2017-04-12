Минпромторг не верит в начало роста автомобильного рынка

Как сообщило агентство Rambler News Service, чиновник высказался весьма осторожно: «В первом квартале некие признаки надежды появились, посмотрим. Здесь, учитывая 1-процентный рост рынка, я не сказал бы, что это статистически значимая величина сегодня».

С заместителем министра вполне солидарен председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер, который также не излучал оптимизма: «Одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом».

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что в марте 2017 года продажи новых автомобилей в России по данным АЕБ выросли на 9,4% и составили 137 894 единиц, что позволило компенсировать падение в первые два месяца и достичь положительного результата за квартал.