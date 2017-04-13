Hyundai i30 N принял участие в заезде на Нюрбургринге

8 апреля на трассе Нюрбургринг состоялась гонка на выносливость. Конструкторы Hyundai не упустили возможность проверить в непростых условиях предсерийный i30 N, ожидающий своего выхода в свет, и выставили машину на состязание.

— Мы хотим, чтобы наш спортивный бренд активно участвовал в автогонках, поэтому нам важно, что мы выступили здесь с минимальными доводками автомобиля. Именно на Нюрбургринге разрабатывалось шасси для i30 N и проходили основные ходовые испытания модели, — отметил глава отдела испытаний и спортивных разработок Hyundai Motor Альберт Бирманн.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе компании, автомобили вооружены двухлитровым турбомотором, агрегатированным с шестиступенчатой механической коробкой передач. Прочие технические характеристики пока не разглашаются. Очевидно, корейцы предоставят информацию о новинке ближе к ее официальному дебюту, который состоится в нынешнем году.