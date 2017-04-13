Jaguar F-Type обзавелся новым 300-сильным мотором

Двухлитровый четырехцилиндровый Ingenium развивает мощность 300 л.с. и пиковый крутящий момент 400 Нм. Чтобы разогнаться до первой сотни с таким двигателем F-Type требуется 5,7 секунды, в то время как его максимальная скорость достигает отметки в 249 км/ч. Расход топлива у автомобиля на 16% ниже, чем у версии с 340-сильным V6, которым также комплектуются купе и кабриолеты. Отмечается, что благодаря новому двигателю масса «британца» уменьшилась на 52 кг.

Первые F-Type в 300-сильной модификации появятся в шоу-румах российских официальных дилеров летом нынешнего года. Ценник автомобиля будет объявлен дополнительно, ближе к началу продаж.