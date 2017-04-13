Летающий автомобиль появится в продаже в 2017 году

Фото: www.designboom.com
Aeromobil покажет 20 апреля в Монако свой первый летающий автомобиль. Зарубежные источники сообщают, что оставить предварительный заказ на новинку можно будет уже в нынешнем году.
Виктория Базылева

Компания Aeromobil, существующая с 1990 года, вот уже несколько лет трудится над своим летательным аппаратом. Прототип модели словаки показали еще в 2014 году, а сейчас к презентации готовится предсерийная версия машины.

Aeromobil 3.0 — это полноценный самолет, и в то же время автомобиль с гибридной силовой установкой. Как рассказали в пресс-службе Aeromobil, в компании стремились создать эффективное и экологически чистое транспортное средство, которое позволяет быстро добираться из одного места в другое. Сообщается, что на одном баке топлива можно пролететь почти 700 километров, а проехать по дороге — до 500 км.

Летающий автомобиль Aeromobil 3.0 представят 20 апреля на мероприятии, которое пройдет в Монако. Предварительные заказы на модель словаки начнут принимать уже в ближайшее время, а первые машины доберутся до своих владельцев через два года.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что и в России займутся проектированием «воздушного» автомобиля. За его разработку примется Фонд перспективных исследований.

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13 апреля 2017
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