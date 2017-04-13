Москвичи обеспечены автомобилями хуже воронежцев

По результатам исследования, проведенного агентством «Автостат», в конце прошлого года в среднем по России на 1000 жителей приходилось 288 автомобилей. Лучше всех, как это ни удивительно, обеспечены машинами обитатели Самары. В городе с населением 1,2 млн. человек зарегистрировано чуть более 390 тысяч транспортных средств. Таким образом, на тысячу жителей самого крупного города Среднего Поволжья приходится 334 легковых автомобиля — машину имеет каждый третий, включая древних стариков и грудных детей. Вторую строку занимает Санкт-Петербург, где на 1000 человек приходится 319 легковушек. Третьим идет — нет, снова не Москва — Воронеж с уровнем автомобилизации в 308 машин. А столица нашей родины оказалась только на четвертом месте, поскольку на тысячу москвичей зарегистрировано всего 307 авто — и это при том, что Москва лидирует как по численности населения, так и по объемам парка.

Более 300 машин на тысячу горожан приходится также в Казани и Екатеринбурге — там этот статистический показатель равен 303 и 302 ТС соответственно.