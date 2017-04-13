Российский авторынок стал пятым по объему продаж в Европе

Так, Германия, удерживающая «золото» на протяжении нескольких месяцев, уступила первое место Великобритании. В марте в Соединенном Королевстве новыми машинами обзавелись 562 337 человек, на 8,4% больше, нежели в первом весеннем месяце прошлого года, сообщает агенство «Автостат». Немецкие же официальные дилеры реализовали 359 683 автомобилей — продажи в стране выросли на 11,4%. Третьей стала Италия, где было продано 226 163 машины — на 18,2% больше, чем в минувшем году. Замыкают лидерскую пятерку Франция и Россия, где новые автомобили разошлись тиражами в 226 145 (+7%) и 137 894 (+9,4%) экземпляра соответственно.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что по итогам марта лидером российских продаж стал отечественный АВТОВАЗ, в пользу которого сделали выбор 25 110 человек. Второй оказалась компания KIA (14 614 автомобилей), а замыкает ТОП-3 самых популярных марок в нашей стране Hyundai (14 219 машин).