АВТОВАЗ получил награду Первого московского биеннале дизайна

Фото: www.automagazin.s
Седан LADA Vesta, готовящийся к премьере универсал Vesta SW и концептуальный кроссовер LADA XCODE удостоились награды Первого московского биеннале дизайна. 13 апреля в торжественной обстановке организаторы выставки вручили диплом главному дизайнеру АВТОВАЗа Стиву Маттину.
Виктория Базылева

Vesta стала первым автомобилем отечественного производителя, воплощенным в новом стиле. По образу модели создан и кроссовер XCODE, демонстрирующий дизайнерские решения будущих машин марки.

— При создании нового стиля LADA было проведено тщательное исследование предпочтений российских автомобилистов. В итоге родился эмоциональный, контрастный и узнаваемый дизайн, который никого не оставил равнодушным — ни покупателей, ни экспертов автобизнеса, — рассказал Стив Маттин.

Напомним, что в копилке АВТОВАЗа уже есть несколько наград, которыми отмечена LADA Vesta. Так, в 2017 году модель победила в категории «Лучший продукт года» Премии российского автомобильного форума. А годом раньше седан взял главный приз в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «ТОП-5 АВТО».

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14 апреля 2017
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