АВТОВАЗ получил награду Первого московского биеннале дизайна

Vesta стала первым автомобилем отечественного производителя, воплощенным в новом стиле. По образу модели создан и кроссовер XCODE, демонстрирующий дизайнерские решения будущих машин марки.

— При создании нового стиля LADA было проведено тщательное исследование предпочтений российских автомобилистов. В итоге родился эмоциональный, контрастный и узнаваемый дизайн, который никого не оставил равнодушным — ни покупателей, ни экспертов автобизнеса, — рассказал Стив Маттин.

Напомним, что в копилке АВТОВАЗа уже есть несколько наград, которыми отмечена LADA Vesta. Так, в 2017 году модель победила в категории «Лучший продукт года» Премии российского автомобильного форума. А годом раньше седан взял главный приз в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «ТОП-5 АВТО».