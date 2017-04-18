Автопарк московского региона перевалил за 8 млн. машин

ГИБДД подсчитала общее количество машин, зарегистрированных в Москве и Подмосковье. Как сообщил «Коммерсант», в регионе на начало 2017 года на учете числилось более 8 млн. единиц всевозможного транспорта. Из этого количества 6,72 млн. приходится на легковушки. На жителей и юрлиц столицы записано 4,88 млн. авто. В Московской области эта величина равна 3,17 млн. Прирост автопарка за год, по данным ГИБДД, составил 280 000 машин. Практически весь он, 255 000 новых машин, пришелся на Москву. По данным Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД) рост московского автопарка никак не повлиял на городской трафик. Как и годом ранее ежедневно на городских дорогах фиксируется примерно 3,5 млн. машин