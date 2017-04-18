Isuzu приступает к сборке грузовиков в Ульяновске

Фото: Isuzu
Isuzu наладит производство тяжелых грузовиков с полной массой от 33 тонн и выше на предприятии в Ульяновске. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в компании, выпуск автомобилей начнется уже в мае.
Виктория Базылева

Кроме того, руководители «Исузу Рус» сообщили, что российский модельный ряд марки в ближайшее время расширится за счет новых грузовых моделей: полноприводной машины NMS85 и автомобиля с газовым двигателем NPR82/CNG. К тому же в ближайшие два года японцы планируют увеличить производство грузовиков в два раза — в 2017-м с конвейера должно сойти 4300 машин с дизельным мотором.

Isuzu похвасталась и продажами в первом квартале нынешнего года. Доля марки на российском рынке увеличилась на 5,9%.

— Активному росту продаж способствовало наличие собственной производственной площадки в Ульяновске, позволяющей оперативно дорабатывать шасси под российские условия эксплуатации и требования отдельных клиентов, а также закрепить за компанией статус российского производителя, — отметил операционный директор «Исузу Рус» Игорь Давыдов.

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18 апреля 2017
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