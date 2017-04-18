Mercedes-Benz выпустил новый седан A-Class

За основу автомобиля Mercedes-Benz взяли концептуальный Aesthetics A. Седан A-Class обзавелся непривычно короткими свесами, крупной радиаторной решеткой с вертикальными делениями в стиле Mercedes-AMG GT, LED-оптикой «по кругу», а также огромными 20-дюймовыми колесами. Предполагается, что новинка станет преемником CLA или же, присоединившись к одноименному хетчбэку, будет представлять семейство А-класса.

При этом Mercedes-Benz не раскрывает особенности интерьера автомобиля и не приводит его технические характеристики. По неподтвержденной информации, седан разработан на модульной платформе MFA, известной нам по хетчбэку А-класса, B-классу, CLA и GLA. Следовательно, можно предположить, что моторная гамма седана будет включать в себя преимущественно двухлитровые четырехцилиндровые моторы.

Впрочем, как бы там ни было, надеемся, что вскоре штутгартцы прояснят ситуацию и расскажут о новинке более подробно.