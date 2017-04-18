Почему владельцы современных машин вынуждены мириться с жутким расходом масла

Вот буквально вчера добавлено пол литра смазки, уровень был максимальным, пробег с тех пор смешной, а масла в моторе заметно поубавилось… Может, на заводе что-то не так собрали и масло попросту утекает? Но потеков не видно… Ответ из фирменного техцентра звучит как дурацкая шутка: «расход масла до 1 литра на 1000 км — норма». Долить ведро масла за 10 000 км — нормально? Абсолютно новый двигатель пожирает масло раз в 30 активнее древнего мотора заезженной рухляди? Да, именно пожирает, и портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему.

В погоне за экономией топлива конструкторы автомобильных моторов поднимают КПД двигателей, снимая с каждого литра рабочего объема все большую и большую мощность. Один из шагов к повышению КПД мотора — использование облегченных поршней. Чем меньше боковая поверхность поршня — тем ниже потери на трение этого поршня о цилиндр, а чем легче поршень — тем меньше вредные инерционные силы. Обратная сторона повышения эффективности — рост удельных нагрузок: каждый квадратный миллиметр поверхности поршня теперь испытывает намного большее воздействие, растет опасность задиров поверхности. Противостоять этой напасти можно использованием специальных материалов и покрытий, но недорогое массовое производство идет дешевым путем — оставляет на цилиндре весьма толстый слой масла с помощью соответствующей настройки маслосъемного кольца. Да, именно настройки.