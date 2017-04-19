Автомобили серого цвета наиболее востребованны у россиян

Фото: Ford
Все чаще европейские — в том числе и российские — покупатели выбирают автомобили, окрашенные в серый цвет. К такому заключению пришли аналитики компании Ford, проводившие исследование продаж новых машин на рынках Европы.
Виктория Базылева

Так, согласно данным американского производителя, по итогам прошлого года серый цвет внешнего покрытия автомобиля стал у автомобилистов Европы самым популярным, оставив позади белый. Серые оттенки пользуются высоким спросом и у российских покупателей. По статистике, в 2015 году доля серых автомобилей Ford составила 9,7% от всех проданных машин, в 2016-м их количество увеличилось до 11,4%, а по итогу первого квартала 2017-го — до 14,6%.

Фото: Ford

— Мы считаем, что серый — очень модный цвет в автомобильной индустрии, хотя его востребованность обычно сезонна и не так постоянна, как популярность классических серебристого, белого и черного цветов. Однако стабильно растущий спрос на оттенки серого стал для нас настоящим сюрпризом, — отметила менеджер Ford по дизайну цветовых оттенков и материалов Жюли Фрэнсис. Она также подчеркнула, что в современном мире серый цвет позволяет выделиться из толпы, а за это покупатели готовы платить больше.

Примечательно, что Генри Форд однажды сказал про знаменитый Ford Model T, что «автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный». Но при запуске модели в серийное производство в 1908 году, автомобиль предлагался покупателям в том числе и с серым оттенком кузова.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, какого цвета должен быть автомобиль с точки зрения его последующей перепродажи. Многие автомобилисты об этом не задумываются, а ведь оттенок машины может сильно повлиять на будущую сделку.

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19 апреля 2017
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