Автомобили серого цвета наиболее востребованны у россиян

— Мы считаем, что серый — очень модный цвет в автомобильной индустрии, хотя его востребованность обычно сезонна и не так постоянна, как популярность классических серебристого, белого и черного цветов. Однако стабильно растущий спрос на оттенки серого стал для нас настоящим сюрпризом, — отметила менеджер Ford по дизайну цветовых оттенков и материалов Жюли Фрэнсис. Она также подчеркнула, что в современном мире серый цвет позволяет выделиться из толпы, а за это покупатели готовы платить больше.

Примечательно, что Генри Форд однажды сказал про знаменитый Ford Model T, что «автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный». Но при запуске модели в серийное производство в 1908 году, автомобиль предлагался покупателям в том числе и с серым оттенком кузова.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, какого цвета должен быть автомобиль с точки зрения его последующей перепродажи. Многие автомобилисты об этом не задумываются, а ведь оттенок машины может сильно повлиять на будущую сделку.