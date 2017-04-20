Шанхай-2017: Foton продемонстрировал новые модели

Фото: Foton
Среди экспонатов Foton на автосалоне в Шанхае помимо знакомых нам пикапа Tunland и внедорожника Sauvana, также присутствуют совершенно новые микроавтобус Toano и минивэн Gratour. Как сообщили представители компании, новинки будут продаваться и в России.
Виктория Базылева

Foton Toano выпустят в восьми версиях — от грузопассажирского фургона до 18-местного микроавтобуса. Моторная гамма модели включает в себя турбодизельные 2,8-литровые двигатели мощностью от 122 до 168 л.с. и дизельные атмосферники рабочим объемом 2,5 и 2,8 литра, развивающие 110−115 сил. Агрегатируются моторы с пяти- или шестиступенчатой «механикой».

Foton Gratour также предлагается в нескольких вариантах размеров кузова в зависимости от потребностей клиента. Под капотом базовой версии минивэна «поселился» 1,5-литровый 115-сильный мотор, работающий в паре с пятискоростной «механикой». В топовой же модификации автомобиль оснащается 150-сильным турбодизелем и вариатором.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Foton, новые Toano и Gratour могут появиться у российских дилеров только после анализа текущей ситуации на нашем рынке. При такой формулировке понятно, что даже ориентировочные сроки начала продаж не называются.

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20 апреля 2017
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